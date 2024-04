Marido se torna foragido após corpo ser encontrado em carro de pedagoga desaparecida

Homem já teria tentado matar a esposa em outra oportunidade, além de fazer ameaças contra a cunhada

Thiago Alonso - 23 de abril de 2024

Douglas José de Jesus, de 47 anos, é o principal suspeito do crime. (Foto: Reprodução/Policia Civil)

A Polícia Civil (PC) identificou Douglas José de Jesus, de 47 anos, como principal suspeito de assassinar e esconder dentro do carro o corpo da esposa, Fábia Cristina Santos, de 43.

A vítima, assim como o marido, está desaparecida desde o dia 09 de março, quando o casal saiu de Goianira, onde moravam, com destino a Quirinópolis, onde ocorreria a missa de 7º dia do pai da mulher.

O veículo usado pelo casal foi encontrado apenas nesta segunda-feira (22), em uma região de mata próxima a GO-469. Dentro do automóvel, havia um corpo em estado esquelético e em decomposição avançada.

Até então, não se sabe se o corpo é de Fábia, pois a PC aguarda os laudos da Polícia Científica para as devidas análises. No entanto, já foi identificado que trata-se do cadáver de uma mulher.

A família, por sua vez, suspeita que a pedagoga seja a vítima encontrada.

Segundo a irmã da mulher, ela já havia recebido ameaças do marido anteriormente, chegando até mesmo a ser agredida.

A PC chegou a encontrar imagens no computador de Fábia, onde mostram graves sinais de violência doméstica.

Outras ocorrências

Durante as investigações, foi constatado que Douglas é foragido desde 1996, quando cometeu um duplo homicídio, em Quirinópolis, a 291km de Goianira.

O homem tem escapado da polícia desde à época com a prática de falsidade ideológica, usando o nome do irmão: Wander José de Jesus.