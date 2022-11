Incorporadora de Goiânia promove dia ‘Dia D’ de contratação para construção civil

A empresa Opus Incorporadora vai realizar neste sexta-feira (04) um feirão de empregos. As oportunidades de trabalho abertas são para diversas funções.

O “Dia D da contratação” irá disponibilizar 62 vagas. Aqueles que não forem selecionados entrarão para o banco de talentos, para futuras ocasiões.

Os profissionais irão atuar na construção de edificações, de forma direta ou como apoio. As oportunidades são para os cargos de servente, pedreiro, carpinteiro, encarregado, mestre de obra e jovem aprendiz.

Interessados em participar do feirão de empregos deverão comparecer na Central de Contratações da Opus, das 08h às 11h e das 14h às 17h, no canteiro de obras do Gyro Vaca Brava, localizado na rua T-38, nº 44, no setor Bueno.

Os candidatos precisam levar documentos pessoais, carteira de trabalho e se tiver um currículo também será importante.