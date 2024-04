Hamburgueria de Anápolis vai dar prêmio para quem tiver a melhor “história de corno”

Além da melhor história própria, também será dada uma premiação para a maior aventura de um amigo que sofreu por amor

Samuel Leão - 26 de abril de 2024

Hamburgueria BBQ 062 está localizada no bairro Jundiaí, em Anápolis. (Foto: Reprodução/ @062bbqburguer)

Uma hamburgueria de Anápolis decidiu tentar uma nova estratégia, contando com o alto número de traições sofridas pelas pessoas da cidade. O chamado chifre, desta vez, poderá render uma boa grana para as “vítimas”.

Para compensar a traição sofrida, o 062 BBQ Burguer (@062bbqburguer) preparou um concurso da melhor história de corno. A vencedora irá garantir R$ 200 de consumação na casa.

“A melhor história contada no nosso direct, e escolhida pelo público, vai ganhar R$ 200 em consumação em nossa loja. Simples e direto, vamos publicar as 3 melhores histórias enviadas no direct e a que tiver mais curtidas ganha”, expressou o estabelecimento, em uma publicação nas redes sociais.

A ideia deve reunir vários desiludidos, doentes de amor e românticos machucados. E além da melhor história própria, também será dado um prêmio pela melhor história de um amigo, que também tenha sido traído.

“Todo mundo tem um amigo que já foi corno, e se a história do seu amigo, que você marcar nos comentários abaixo, for a vencedora, você ganhará também R$ 100 em consumação na nossa loja”, como consta na promoção.

A proposta segue a onda, iniciada pela polêmica entre o casal Belo e Gracyanne Barbosa, nas últimas semanas, após o cantor descobrir uma suposta traição, praticada pela modelo fisiculturista com o personal trainer.

Um bar, em Belo Horizonte, também decidiu dar chopp de graça para aqueles que tiverem recebido “chifres” no passado. O mesmo ocorreu com uma loja de salgados, também de Minas Gerais.

O resultado do concurso, em Anápolis, será publicado no dia 1º de maio, na página Anápolis Gourmet (@anapolisgourmet). Vale ressaltar que, tanto a vítima do chifre quanto o amigo, devem estar seguindo a loja para receber o prêmio.