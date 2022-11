Quando se trata de flerte, é importante prestar a atenção no que é falado para que assim você consiga chamar a atenção do crush e roubar o coração dele.

Por sorte, existem algumas frases e indiretas que podem ajudar neste processo e são verdadeiros agentes da conquista.

Pensando nisso, o Portal 6 separou seis mensagens que vão chamar a atenção do crush para você.

6 frases para colocar no WhatsApp quando quiser chamar atenção do crush

1. Você é minha notificação preferida!

Postar essa frase fará com que o seu crush fique com uma interrogação na cabeça sobre quem você está falando e fazê-lo falar com você no mesmo momento.

Então, aproveite a oportunidade!

2. Meu ponto fraco tem nome, endereço e um sorriso lindo

Ao postar isso, você estará dando aquela alfinetada na sua paixão secreta e fazendo com que ele perceba que o seu coração já tem dono: ele (a).

3. Faria qualquer coisa para meu crush me notar e para nós começarmos logo nosso romance!

Essa legenda é capaz de provocar até mesmo um ciuminho na pessoa amada e fazê-la cair na real do qual o sentimento que habita no seu coração.

4. Me empresta um beijo? Prometo que devolvo

Embora seja uma jogada mais ousada, está indireta pode fazer o seu relacionamento com aquela pessoa evoluir mais ainda.

Assim, ele saberá que o que você sente por ele (a) não é apenas amizade e sim algo a mais.

5. Vamos combinar assim: se bater a carência, um liga pro outro

É como diz a frase: de grão em grão, a galinha enche o papo. Desta forma, você mostrará para o crush que pretende manter ele na sua vida, seja via ligação ou presencialmente.

6. Quero te beijar… Brincadeira! Mas se você quiser é verdade.

Por fim, esta é outra indireta que pode te ajudar a desenvolver o relacionamento com o crush. Só assim, você conseguirá fazê-lo perceber que você já não o vê com os mesmo olhos.

Pode ter certeza que depois da postagem, ele vai te notar até demais.

