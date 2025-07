O segredo para manter as unhas saudáveis sem gastar muito

Mais do que estética, quando elas estão bem cuidadas são um sinal de saúde, já que refletem o que acontece dentro do nosso corpo

Gabriella Licia - 04 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fabyana Molinari Manicure)

Ter unhas bonitas, fortes e bem cuidadas é o desejo de muita gente. No entanto, a ideia de que é preciso gastar muito com esmalterias, produtos caros ou procedimentos frequentes faz com que algumas pessoas deixem esse cuidado de lado.

A boa notícia é que manter unhas saudáveis pode ser simples, barato e altamente eficaz, basta adotar hábitos consistentes e fazer escolhas inteligentes no dia a dia.

Mais do que estética, unhas bem cuidadas são um sinal de saúde. Elas refletem o que acontece dentro do nosso corpo e reagem facilmente a maus hábitos como má alimentação, uso excessivo de produtos químicos ou falta de hidratação.

Mas com algumas atitudes básicas, é possível fortalecer as unhas e garantir aquele visual de salão sem sair de casa.

Confira o segredo para manter suas unhas saudáveis sem precisar gastar muito:

1. Hidratação diária

Aplique um pouco de creme ou óleo (pode ser até o de cozinha, como azeite ou óleo de coco) nas cutículas todos os dias. Isso evita o ressecamento e fortalece a base da unha.

2. Evite tirar as cutículas em excesso

As cutículas protegem a matriz da unha. Em vez de removê-las, empurre suavemente após o banho com uma espátula macia.

3. Use base fortalecedora

Bases com ingredientes como queratina, vitamina E ou cálcio ajudam a nutrir e proteger as unhas. Não precisa ser de marca cara, já que o segredo está na constância.

4. Dê pausas entre os esmaltes

Ficar alguns dias com as unhas “limpas” permite que elas respirem e se regenerem.

5. Alimente-se bem

Proteínas, zinco, ferro e biotina são essenciais para unhas fortes. Uma dieta equilibrada é mais eficiente do que qualquer cosmético.

Com cuidados simples e diários, é possível exibir unhas lindas e saudáveis, sem pesar no bolso.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!