Goiânia recebe a maior feira de cerveja do Brasil com entrada gratuita

Os amantes de cerveja artesanal já tem um encontro marcado com a bebida em Goiânia. Nos dias 04, 05 e 06 de novembro, a capital recebe a maior feira de cerveja do Brasil.

Esta será a primeira edição do O BEBA! fora do Distrito Federal. O evento será realizado no estacionamento marrom do Shopping Passeio das Águas.

A entrada é gratuita e os horários de funcionamento serão das 18h às 23h59 na sexta-feira (04), das 12h até às 23h59 no sábado (05) e das 12h às 20h no domingo (06).

São mais de 160 torneiras de chopes gelados. Além disso, o público poderá se deliciar com churrasco feito com carnes nobres e shows ao vivo.

Dentre os rótulos de destaque estão a Bodebrown Trooper (cerveja oficial do Iron Maiden), Three Monkeys Cheesecake Sour (Cerveja cítrica com sabor puxado para torta de cheesecake) e Seasons X Bacon (Cerveja defumada que remete ao gosto de bacon).

Organizador da feira, Guilherme Sette explicou que a expectativa é de que o evento repita em Goiás o mesmo sucesso que faz no Distrito Federal.

“É uma alegria muito grande estar expandido esse projeto, e levando o comércio cervejeiro para todo Brasil. Esperamos que seja um grande sucesso assim como acontece em Brasília”.