Goiânia tem dia mais frio para novembro em quase 30 anos

O feriado de Finados, nesta quarta-feira (02), foi de recorde para Goiânia. A capital do estado registrou o dia mais frio no mês de novembro em 29 anos.

Os termômetros dos goianienses marcaram 15,5ºC, temperatura que é incomum nesta época do ano na cidade. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o declínio se deu por uma massa de ar polar que passa pelo estado.

A previsão para os próximos dias ainda é de friozinho. Nesta quinta-feira (03), a cidade deve registrar mínima 16ºC e 28ºC. Na sexta-feira (04) e sábado (05) a temperatura se mantém a mesma, com variação de sol e nebulosidade.

A umidade relativa do ar também pode alternar entre 40% a 95%. A partir do final de semana a massa de ar polar já começa a se dissipar, trazendo a normalidade.

O tempo estará estável até o próximo sábado (05). Já no domingo há possibilidade de chuvas isoladas que podem estar acompanhados de rajadas de ventos e raios.