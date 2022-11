Meirelles nega que tenha sido convidado para Ministério da Fazenda

LETÍCIA CASADO

BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) – Ex-ministro da Fazenda no governo de Michel Temer, Henrique Meirelles disse ao UOL que não recebeu convite para voltar ao cargo no próximo governo Lula (PT).

As especulações sobre seu nome para liderar a equipe econômica do petista têm crescido nas últimas semanas.

Pela manhã desta quinta-feira (3), o site Antagonista informou que Meirelles foi convidado por Lula para ocupar a Fazenda, que aceitou o cargo e que colocou condicionantes, como indicar os presidentes de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

“Esta notícia não procede”, disse Meirelles ao UOL. “Esta conversa ainda não aconteceu.”

Meirelles tem boa relação com o presidente eleito. O economista presidiu o Banco Central durante os dois governos de Lula, entre 2003 e 2010.

Durante a campanha, Meirelles anunciou publicamente apoio ao petista e ajudou a formar o que a equipe batizou de “frente ampla” contra Jair Bolsonaro (PL).