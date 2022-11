Mesmo quando já se está na fase adulta, passar muito tempo sozinho em casa exige uma série de cuidados para evitar problemas.

Afinal, o pequeno Kevin McCallister provou bem nos filmes que ser esquecido sozinho pode acabar gerando uma grande dor de cabeça.

Pensando nisso, fique de olho nos cuidados essenciais que separamos para que você não passe por nenhum perrengue quando estiver sem nenhuma companhia.

6 cuidados que quem fica muito tempo sozinho em casa deve tomar

1. Tranque todas as portas

Sempre que estiver sozinho em casa, certifique-se que todas as portas que dão acesso ao interior da residência estão muito bem trancadas.

Esse é um cuidado que é importante ser tomado todos os dias antes de dormir até mesmo quando outras pessoas também estão presentes.

Assim, todos ficarão bem protegidos e livres de riscos.

2. Tranque o portão com cadeado

Falando nas portas, trancar o portão de casa com um cadeado também é um outro método importante para garantir a segurança.

Com a medida, você evitará que pessoas possam tentar forçar a entrada e ainda se sentirá um pouco mais seguro.

3. Mantenha um telefone carregado por perto

O telefone celular já se tornou um artigo essencial no dia a dia do ser humano, no entanto, quando o assunto é garantir a sua segurança, ele se mostra ainda mais relevante.

Isso porque ao notar que qualquer coisa pode estar saindo do seu controle, com uma simples ligação é possível buscar ajuda e garantir assim a sua segurança.

Por isso , sempre que for ficar sem nenhuma companhia em casa, garanta que o seu celular está carregado e sempre por perto.

4. Avise alguém de confiança quando você estiver sozinho

Para que você possa se sentir mais seguro e protegido, quando for ficar um longo período de tempo sozinho em casa, avise alguma pessoa de confiança.

5. Reforce a segurança da residência

Uma segurança reforçada da residência é um quesito de extrema importância para quem passa muito tempo sozinho.

Então, certifique-se que o imóvel possui trancas e se possível, adote também outras medidas como o uso de câmeras de segurança do lado de fora e cercas na parte superior do muro.

6. Cuidado com pessoas estranhas

Está sozinho e deseja contratar o serviço de alguma pessoa para cuidar de algo na sua residência ou entregar algo? Pode contratar, mas tenha cuidado!

Ao levar pessoas desconhecidas para dentro da sua casa, fique sempre de olho aberto, não comente que está sozinho e também não divida informações sobre a sua rotina pessoal ou rotina da casa.

Por mais que a pessoa possa ser de bem, é sempre importante se resguardar por uma questão até mesmo que de segurança.

