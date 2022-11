Para quem já viajou para fora é muito comum se deparar com alguns nomes de pessoas familiares, não é mesmo?

Isso porque, a grande maioria dos nomes possuem sua versão nas mais diversas línguas. Por isso, é muito fácil nos depararmos com nomes portugueses em inglês ou em qualquer outro idioma.

6 nomes de pessoas em português que também tem versão em inglês:

1. Maria

Maria significa “senhora soberana”, “vidente” ou “a pura”. Não se sabe ao certo de onde veio esse nome, mas provavelmente tenha vindo do hebraico Myriam, que significa ‘senhora soberana, vidente’.

Bom e sua versão em inglês é Mary.

2. Beatriz

Do latim beatus, Beatriz quer dizer “aquela que traz felicidade”. Esse foi um nome muito comum entre os primeiros cristãos, que podem ter associado o nome à palavra em latim beatus com o significado de “abençoada”.

Em inglês o nome é Beatrice.

3. Luísa

Acredite se quiser, Luísa é uma versão francesa do nome de origem germânica Chlodovech, formado pelos elementos hlud, que significa “fama” e wig, que quer dizer “guerreira”.

Sendo assim, Luísa significa “combatente gloriosa”, “guerreira famosa” ou ainda “famosa na guerra”. Em inglês fica Louise.

4. João

João significa “agraciado por Deus” e indica uma pessoa com forte espírito de liderança. Em inglês o nome é John, bem conhecido, não é mesmo?

5. José

Com mais de 5,7 milhões de ‘Josés’ no Brasil, esse nome significa “aquele que acrescenta”, “acréscimo do Senhor” ou “Deus multiplica”.

Em inglês a palavra ganha uma versão mais chique e estilosa, ficando com Joseph.

6. Carlos

Por fim, temos o Carlos que significa “homem” e indica uma pessoa que nunca deixa uma oportunidade passar em branco por estar desatento ou por ter medo de riscos.

Na língua inglesa, o nome é Charles.

