6 moedas mais desvalorizadas do mundo (a última poucos sabiam)

As oscilações das taxas de câmbio afetam países de formas inesperadas e surpreendentes. Confira quais estão em baixa no momento

Magno Oliver - 24 de março de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Gilcimar José)

Constantemente países do mundo todo passam por efeitos de flutuações em suas taxas de câmbio. E isso é um efeito inevitável dentro do sistema financeiro global.

Assim, com as mudanças, algumas moedas acabam ficando desvalorizadas, enquanto que outras experimentam o poder da ascensão significativa.

Pensando nessa frequente montanha russa cambial, separamos para você uma lista atualizada com o ranking dos países com as moedas mais defasadas até o momento.

1. Peso Argentino (ARS)

O top1 da lista é o peso argentino. A moeda sofreu uma desvalorização recente de mais de 54,24% no início do pregão de março. Essa constante depreciação ocorre após o governo ultraliberal de Javier Milei anunciar um forte aperto fiscal para tentar combater a inflação anual descontrolada.

2. Bolívar Venezuelano (VES)

Por ser uma economia grande e totalmente dependente da exportação de commodity mundial, a Venezuela enfrenta graves problemas. O país crava a maior inflação global, projetada em 1.600% para este ano, pela Ecoanalítica. Assim, isso faz com que os venezuelanos usem outras moedas e deixem de lado o bolívar.

3. Rial Iraniano (IRR)

No ranking de moeda mais desvalorizada, o Rial passou por décadas de sanções norte-americanas e ocidentais contra o país dos aiatolás. Dessa forma, isso enfraqueceu seu sistema financeiro e causou o depreciamento contínuo da moeda.

4. Dólar do Zimbábue (ZWL)

A desvalorização dessa moeda tem ocorrido por conta de uma decisão do Banco Central do país africano que decidiu por retirar sua moeda de circulação. Assim, o motivo foi após perder todo valor financeiro como consequência de um processo de inflação galopante, levando à banalização das notas de quadrilhão de dólares (zimbabuanos).

5. Real Brasileiro (BRL)

A perda de valor da moeda brasileira tem sido por conta da influência da crise econômica de 2015-2016 e, principalmente, pela pandemia. Outros fatores que contribuíram para essa má fase foram a influência dos juros norte-americanos e, no Brasil, o déficit fiscal da dívida pública e a instabilidade institucional.

6. Lira Turca (TRY)

Por fim, a Lira Turca tem passado recentemente por uma série de turbulências em sua economia. Assim, a desvalorização dessa moeda da Turquia tem sido atribuída a preocupações com a política monetária do país, tensões geopolíticas e, principalmente, flutuações nos mercados internacionais.

Mudanças nas políticas do governo, como taxas de juros e intervenções cambiais, também afetaram a taxa de câmbio da moeda.

