Assembleia Legislativa de Goiás decreta luto oficial após morte de deputado por Covid-19

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) confirmou que o deputado estadual licenciado, Aloisio Moreira dos Santos, mais conhecido como Iso Moreira (UB), faleceu nesta sexta-feira (04), no Rio de Janeiro, aos 75 anos.

Em 26 de maio de 2022, Iso foi licenciado do seu sexto mandato por motivos médicos. Ele também é ex-prefeito do município de Simolândia, no Nordeste Goiano. Luto oficial de três dias foi decretado na Alego.

Internado desde fevereiro, o deputado foi transferido do Hospital Sírio-Libanês de Brasília para o Hospital Copa D’Or, no dia 31 de março, para dar continuidade ao seu tratamento. Iso testou positivo para Covid-19 no dia 25 de janeiro.

A esposa dele, Ildete Gomes (UB), atual prefeita de Simolândia, informou que o marido tomou três doses da vacina contra a Covid-19, sendo que a terceira dose foi tomada quatro meses antes do teste positivo.

Também destacou que Iso não possuía nenhuma comorbidade, como colesterol alto, diabetes, pressão alta, doença autoimune, problema respiratório ou pulmonar.

Além de Ildete Gomes, o parlamentar deixa os filhos Alessandro Moreira (PP), eleito deputado estadual neste ano, Suzana Moreira dos Santos, Cláudia Cristina Santos, Aloísio Moreira dos Santos Junior e Marcus Vinícius Moreira dos Santos.

“A partida de Iso Moreira nos deixa enlutados e tristes. Com seis mandatos de deputado estadual, Iso deu uma grande contribuição para o Estado de Goiás”, lamentou o governador Ronaldo Caiado (UB) em nota à imprensa.