Festival de hambúrguer chega a Goiânia trazendo opções inéditas e deliciosas

Goiânia recebe até o dia 30 de novembro a 17ª edição do Burger Fest. Com opções inéditas e deliciosas, são 15 hamburguerias da capital que fazem parte do roteiro gastronômico.

A edição deste ano é em comemoração aos 10 anos do festival. Os estabelecimentos participantes criaram sanduíches inéditos para o evento.

As hamburguerias participantes são: Hamburgueria Singular, Glut Burger, Fogata BBQ Steak, Na Garagem Burger, Hum! Burger, Turco Hamburgueria, Blends Burger e Gojira Burger.

O roteiro gastronômico é completado pela WR Carnes Grill, Colombina Gastropub, Madalena Gastrobar, Mania de Churrasco Prime e Me Gusta Smash Burger.

Os sanduíches criados para o evento podem ser conferidos no site do Burger Fest.

Além de Goiás, o evento está sendo realizado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Bahia e Ceará.