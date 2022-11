Lula 3 já começou mal e eu explico o porquê

Lula eleito! Será o nosso presidente daqui a dois meses. O Brasil terá um governo socialista de esquerda.

Os vizinhos latino-americanos e ditadores de outros continentes já o cumprimentaram. O presidente da Argentina já veio aqui no Brasil, no dia seguinte, abraçar o eleito e com o pires na mão.

Aqui, no Brasil, o acumulado da inflação até setembro é de 4%. Na Argentina 66%, e poderá terminar o ano acima de 100% e já com crise de desabastecimento.

Estamos com a menor taxa de desemprego dos últimos anos, mas estamos mais pobres que países como Botsuana, Líbia e Bósnia. Em 30 anos, nossa renda per capita aumentou apenas 0,8% ao ano. Há 40 anos, o Brasil vem caindo no ranking de países que registram o que a população tem disponível como renda.

Esse país que o eleito vai encontrar, precisará de reformas fiscal, tributária, administrativa e outras.

Para termos idéia, o rombo fiscal chegará a R$ 400 bilhões. E o movimento dessa semana, liderado por Alckmin (futuro vice-presidente) foi na contramão. Quer viabilizar já para o próximo ano, mais R$ 200 bilhões, que não estavam no orçamento.

Será a chamada “PEC da Transição”. Isso para garantir o Auxílio de R$600 e o aumento real do salário mínimo, prometido em campanha.

Teto de gastos que se lasque!

O importante parece ser estrangular as riquezas do país, explorar até a exaustão quem trabalha e massacrar quem paga impostos.

Este filme poderá ter o mesmo final que os países vizinhos. Se não acertarmos o passo, vamos cair por meio século. É a importação da pobreza, num país já pobre.

Eu garanto aos eleitores que torço pelo contrário e quero estar 100% errado, mas essa arrancada inicial já deixa péssimas impressões.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.