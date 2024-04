No oitavo e último ano de mandato, Roberto tenta tapar buraco de popularidade saindo do gabinete

Nova estratégia do prefeito é se aproximar da população por meio de vídeos pela cidade

Denilson Boaventura - 29 de abril de 2024

Roberto Naves, prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Enquanto a estratégia da pré-candidata de Roberto Naves (Republicanos), Eerizânia Freitas (UB), é negar a continuidade da gestão atual para não puxar toda a impopularidade do prefeito para si, coube ao próprio Roberto o trabalho de começar a sair às ruas para reverter a ideia de que é um prefeito estacionado no gabinete.

Na semana passada, a experiência de pedir à população para ser informado sobre onde há buracos no asfalto causou efeito contrário ao pretendido.

As milhares de críticas (sugerindo o desconhecimento de Roberto sobre o município, a decisão tardia de se mostrar interessado em conhecer os problemas e ainda o desleixo com a cidade, no geral) podem adiar a possibilidade do prefeito ousar um contato mais “olho no olho” com os anapolinos.

Enquanto isso, no oitavo ano e último ano de mandato, Roberto adota posição intermediária: fora do gabinete, mas de dentro do carro, procurando mostrar perfil trabalhador.

No último sábado (27), publicou vídeo enfatizando que “desde as 08h nós estamos aí percorrendo toda a cidade”. Noutro momento, tornou a ‘bater o ponto’ dizendo que “agora são 11h32, nós saímos às 08h. Já começamos a mapear a questão do asfalto”.

Aparentemente disposto a trocar o gabinete pelas ruas, Roberto também precisa mostrar disposição para ouvir pessoalmente aquilo que, hoje, a população só consegue dizer em forma de comentários nas redes sociais.

Vivian Naves vai coordenar campanha de Eerizânia

A deputada estadual e primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves (PP), estará na coordenação de campanha de Eerizânia. Nome de Roberto, a ex-secretária de Educação e Assistência Social também deve se afastar da assessoria especial nos próximos dias para se dedicar integralmente às atividades. Eerizânia tem pela frente o desafio de chegar competitiva até as convenções, em julho, sob risco de ser retirada da disputa pela executiva estadual do União Brasil.

PL elege prefeita em eleição suplementar

Osélia Carvalho, conhecida como Osélia do Ailton, do PL, foi eleita prefeita de Turvelândia com 70,5% dos votos, tendo Neto Pimenta (PL) como vice. A eleição ocorreu devido à cassação dos diplomas do prefeito e vice anteriores, Siron Queiroz dos Santos (SD) e Marlos Souza Borges (PSDB). O segundo lugar foi ocupado por Tenilson Pedreiro (SD), com 29,4% dos votos. O pleito contou com a participação de 2,7 mil eleitores em 15 urnas distribuídas em duas escolas municipais.

Wilder Morais anuncia quem disputará Prefeitura de Goiânia

O presidente estadual do PL, senador Wilder Morais, marcou para às 17h30 desta segunda-feira (29), na sede do partido, o anúncio dos nomes da sigla que vão disputar a Prefeitura de Goiânia. A expectativa é de que o deputado federal Gustavo Gayer seja confirmado, com o ex-deputado estadual Fred Rodrigues na vice, colocando fim aos rumores de desistência e afastando as possibilidades de composição com Sandro Mabel (UB).

Justiça Eleitoral amplia horário de atendimento em Anápolis

A Central de Atendimento ao Eleitor e os cartórios eleitorais de Anápolis estenderão seu horário de funcionamento até o dia 08 de maio, devido ao prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral. Os servidores da Justiça Eleitoral atenderão os eleitores de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, incluindo o feriado nacional do Dia do Trabalho (1º de maio), além de funcionarem também no sábado (04) e domingo (05), das 14h às 17h. Este horário estendido será oferecido exclusivamente até o prazo final para a regularização eleitoral.

Igreja Videira completa 25 anos e receberá homenagem da Assembleia Legislativa

Por iniciativa do deputado estadual Cairo Salim (PSD), a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) realizará uma sessão solene extraordinária às 19h desta segunda-feira (29) em homenagem aos 25 anos da Igreja Videira. Fundada na capital em 1999 pelos pastores Marcelo Almeida e Aluízio Silva, a Videira cresceu significativamente, expandindo-se para vários estados e mais de 34 países. Além das atividades religiosas, a igreja mantém o Instituto Videira, oferecendo serviços sociais a membros da comunidade em dificuldades socioeconômicas.

Nota 10

Para o Goiás Vôlei, grande campeão da Superliga B masculina 2024. Primeiro título nacional da equipe, que chega a elite do vôlei no país. A preparação para o debute na Superliga A já começou. Boa sorte à equipe!

Nota Zero

Para o Zap da Prefeitura de Anápolis. A automação é mal configurada e nada funcional, o que faz com que muitos cidadãos desistam de buscar atendimento.

*Colaborou Denilson Boaventura