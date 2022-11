Shopping Flamboyant anuncia a chegada do Papai Noel e sorteio de carro de luxo

Faltando pouco menos de dois meses para o Natal, o Flamboyant anunciou a chegada de um dos personagens mais importantes da data: o Papai Noel.

A vinda do bom velhinho está marcada para este domingo (06). A data também marca a abertura da decoração típica da data para visitação do público.

O Natal no Flamboyant não foi pensado apenas para os pequenos. Os adultos poderão concorrer ao sorteio de um automóvel Volvo XC40.

Para participar do sorteio basta comprar R$ 500 no shopping. O resultado do sorteio está previsto para ser divulgado no dia 14 de janeiro.

O centro comercial projeta um aumento de público e vendas no Natal deste ano. A expectativa é que haja um acréscimo de 18% nas compras em relação a 2021.