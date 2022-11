Já reparou como alguns casais possuem certas atitudes ciumentas? Por exemplo, monitorar celular, querer saber onde e com quem está, e ficar por dentro de qualquer vínculo do parceiro.

Bom, para alguns isso parece ser inofensivo, mas a realidade é que esses comportamentos podem destruir o relacionamento!

6 atitudes ciumentas que acabam com o relacionamento de qualquer casal:

1. Sentir muita insegurança

Em primeiro lugar, uma das principais causas do ciúme é a insegurança. Afinal, é inevitável não associar os dois sentimentos.

Essa tal insegurança pode ser doentia quando o ciumento não permite o parceiro ter contato com outras pessoas.

2. Mania de perseguição

Outra atitude que pode ser uma ameaça para o casal é a mania de perseguição, como obter as senhas das contas das redes sociais, ver mensagens no celular e no computador e até ir fisicamente atrás da pessoa para investigar “possíveis casos”.

3. Mandar muitas mensagens/ligações

O ciumento sente a necessidade e relevância em fazer ligações e mandar mensagens o tempo todo para averiguar o que a pessoa está fazendo.

Isso pode ser um problema, porque acaba perturbando muito um dos lados.

4. Invadir a privacidade

Em paralelo a procura de perseguição, é muito comum também esse parceiro ciumento começar a invadir a privacidade do outro, como acessar redes sociais, o perseguir na rua e assim por diante.

Fazer essas coisas pode ser muito prejudicial ao seu relacionamento e a saúde mental do seu amado.

5. Sempre ameaçar o término

Fazer ameaças também não é nada legal e demarca um alto grau de toxidade da sua parte.

Normalmente, essa atitude surge quando a pessoa fica inconformada de não encontrar vestígios de traição e por isso tentar coagir o outro a assumir.

6. Fazer ciúmes como vingança

Por fim, outra coisa que é completamente sem noção e acaba com a relação é quando o parceiro começa a fazer jogo de ciúme para chamar atenção e tentar “se vingar” do outro.

