Pegar corridas com motoristas de Uber pode ser uma situação um tanto chata para algumas pessoas, pelo receio e insegurança de entrar em um carro desconhecido.

No entanto, alguns profissionais podem ser muito divertidos e fazer com que o trajeto seja um momento bom e confortável.

Separamos uma lista com alguns tipos de motoristas que podem ser muito legais e conquistar facilmente a nota máxima no aplicativo. Confira

6 tipos de motoristas de Uber que todo passageiro gosta de andar:

1. O receptivo

Quem é que não gosta de entrar em um carro e ser recepcionado com um ‘bom dia’, ‘boa tarde’ ou ‘boa noite’? É claro que todo mundo tem dias ruins, mas a educação cabe em qualquer lugar.

Muitas vezes um sorriso e uma simpatia podem melhorar o dia de alguém. E inclusive, é gratuito! Não custa nada ser gentil!

2. Bom humor

Um motorista bem humorado, que não se desespera com o trânsito caótico das cidades é uma raridade e uma exceção dessa classe de trabalhadores.

E não há nada melhor que entrar em uma corrida com alguém sorridente e alto-astral.

3. Segue a rota

Os motoristas que não seguem a rota estipulada pelo GPS por livre e espontânea vontade, sem sequer perguntar a opinião do passageiro, estão no pódio dos piores profissionais do ramo.

É extremamente desconfortável não saber para que lado aquele desconhecido está te levando.

Portanto, os condutores educados, que perguntam se há preferência de rota, ou simplesmente seguem o aplicativo, fazem parte da lista dos melhores motoristas de Uber.

4. Oferece balinha

Não é uma obrigação, mas aqueles trabalhadores que realmente prezam pelo cliente e ainda oferecem uma simples balinha são, com certeza, os preferidos.

Pode parecer algo pequeno, mas a gentileza e o cuidado muda o dia de uma pessoa.

5. Se preocupa com seu bem estar

E claro que não poderia faltar nesta lista aqueles que se preocupam se o passageiro prefere o ar-condicionado ligado ou as janelas abertas.

É terrível entrar em um carro desconhecido e estar um verdadeiro iglu, ou pior, completamente abafado e quente…

Os motoristas atenciosos merecem mais que cinco estrelas!

6. Flexível

Por fim, os trabalhadores flexíveis, que não se importam de colocar uma música, ou trocar de pasta, são ótimos profissionais e alegram as corridas do dia a dia.

