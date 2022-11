Motociclista fura sinal vermelho e bate de frente com carro em movimentado cruzamento de Goiânia

Por volta das 2h deste sábado (05) uma equipe da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) foi acionada para apurar uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento Avenida Cascavel com a T-2, no Setor Sol Nascente, em Goiãnia.

Conforme vestígios e relato de testemunhas, o condutor de um Fiat Toro trafegava pela Avenida Marginal Cascavel sentido Avenida Castelo Branco quando, no cruzamento da Avenida T-2, na altura do Setor Sol Nascente, foi surpreendido com a passagem de uma motocicleta Honda CG -, Titan, que era guiada também na Avenida T-2, só que sentido bairro-Centro.

Assim, ele teria furado o sinal vermelho batendo de frente com a Fiat Toro. Na moto, haviam duas pessoas.

As vítimas foram socorridas com lesões graves pelos Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage. Os nomes não foram revelados.

O condutor do Fiat Toro foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.