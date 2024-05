Minutos antes de morrer, homem pede socorro e diz que foi forçado a beber 1 litro de álcool

Autoridades foram acionadas após a vítima pedir socorro a um morador, mas ao chegarem, ele já estava morto

Davi Galvão - 07 de maio de 2024

Corpo foi encontrado na Rua VF 42, bairro Finsocial, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Quando estava abrindo a porta para colocar o lixo para fora, no final da noite desta segunda-feira (06), um morador da Vila Finsocial, região Noroeste de Goiânia, foi surpreendido com um homem, esfaqueado e sangrando, pedindo por ajuda.

Ao questionar o estranho, que aparentava ter 30 anos, ele afirmou apenas que se chamava Walisson e que haviam-no feito beber 1 litro de álcool e não chamar a polícia.

O morador então acionou as autoridades para compareceram ao local. A Polícia Militar (PM), ao chegar no endereço em questão, já encontrou o homem sem vida, com diversas marcas de facada pelo corpo, bem como um profundo corte na altura da perna direita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente e constatou o óbito, ainda no local.

A Polícia Civil (PC) também foi acionada e observou que havia algumas câmeras de segurança, em uma empresa próxima, porém não havia ninguém no momento que pudesse verificar as imagens.

A Perícia ainda constatou que a vítima não havia sido morta ali, apenas levada até lá, com o intuito de ser abandonada.

O corpo ficou sob os cuidados do instituto Médico Legal (IML) e a PC continuará investigando o caso.