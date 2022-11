A desesperadora frase dita por motorista da Uber antes de ser assassinada por passageiro

Uma motorista de aplicativo vivenciou momentos de terror ao ser abordada por um passageiro e acabar sendo vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

Christine Spicuzza tinha 38 anos e vivia na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, dos EUA. Ela trabalhava pela plataforma da Uber quando recebeu o cliente à noite, no mês de fevereiro.

Graças à uma câmera acoplada no veículo foi possível ter acesso aos diálogos no momento do crime. As últimas palavras da vítima foram: “Não me mate, eu imploro, tenho quatro filhos”.

Inflexível, o suspeito Calvin Crew, de 22 anos, ordenou que ela seguisse dirigindo e conseguiu desligar a câmera interna. O jovem disse para Christine parar o veículo em uma área arborizada e a matou.

Ele atirou na cabeça da profissional e jogou o corpo em meio às árvores, juntamente da câmera – que foi fundamental para concluir o caso.

A história foi repercutida mundialmente e milhares de motoristas se solidarizaram por Christine, alegando realmente ser muito perigoso trabalhar à noite e estar suscetíveis a esses crimes.