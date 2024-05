Confira alguns lançamentos dos principais streamings em maio de 2024

“Bridgerton”,“Uma Ideia de Você” e “Pretty Little Liars: Curso de Verão” são os destaques do mês

Ruan Monyel - 03 de maio de 2024

(Foto: Divulgação/ Netflix/Prime Vídeo/MAX)

Todos os meses, os serviços de streaming lançam novos produtos para oferecer aos assinantes mais opções de histórias para assistir. Maio de 2024 não é exceção, prometendo uma seleção empolgante de lançamentos dos mais variados gêneros e gostos.

Desde produções originais até os clássicos, este mês está repleto de conteúdo, incluindo novas temporadas de séries queridinhas pelo público. Está na hora de descobrir o que vêm aí nos streamings.

Netflix

A aclamada série “Bridgerton”, baseada nos livros escritos por Julia Quinn, ganha sua 3ª temporada que promete suprir as expectativas dos fãs. Os novos episódios acompanham Penelope Featherington, que vive um romance com Collin Bridgerton, após ele tentar ajudá-la com dicas para encontrar um marido. A 3ª temporada de “Bridgerton” chega ao streaming dia 16 de maio. Veja o trailer:

Confira outros títulos que chegam ao catálogo em maio:

– A Batalha do Biscoito Pop-Tart | Filme | Já disponível

– Super-Ricos na Coreia | Série | 07/05

– Bodkin | Série | 09/05

– A Mãe da Noiva | Filme | 09/05

– Questão de Tempo | Série | 16/05

– The 8 Show | Série | 17/05

– Atlas | Filme | 24/05

– Eric | Série | 30/05

Prime Vídeo

“Uma Ideia de Você”, é a grande aposta do Prime Vídeo para o mês de maio, que narra a história de uma mulher solteira de 40 anos, protagonizada por Anne Hatwahay, que ao levar a filha para um festival de música, acaba se envolvendo com um astro de uma boyband de apenas 24 anos. Este é o filme perfeito para os amantes de uma boa comédia romântica e já está disponível no streaming. Veja o trailer:

Confira outros títulos que chegam ao Prime Vídeo em maio:

– Maxton Hall | Série | 09/05

– DOM – Temp. 3 | Série | 24/05

– Morte, Morte, Morte | Filme | Já disponível

– Wanted Man | Filme | 10/05

– Duro de Atuar 2 | Filme | 30/05

– The Walking Dead: Daryl Dixon | Série | Já disponível

MAX

A nova temporada do spin-off de da aclamada série “Pretty Little Liars” chega ao streaming no dia 09 de maio. Em “Pretty Little Liars: Curso de Verão” o grupo de amigas vai para uma escola de verão que esconde muitos segredos. Confira:

Veja outros títulos que chegam no catálogo da MAX ainda em maio:

– Quilos Mortais Brasil | Série | 09/05

– Tartarugas até Lá Embaixo | Filme | Já disponível

– A Faxineira – Temp. 3 | Série | Já disponível

– Romário: O Cara | Documentário | 23/05

Agora é só anotar a data de estreia da sua produção favorita e dar play assim que estiver disponível, curtiu as novidades?

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.