Atlético Goianiense cede empate ao Fortaleza na Arena Castelão

O Fortaleza e o Atlético Goianiense ficaram no empate, em 1 a 1, neste domingo (6), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, no Ceará. Luiz Fernando abriu o placar para para o Dragão, mas Otero conseguiu fazer o seu para deixar o placar igual para ambas as equipes.

O resultado deixa o Fortaleza na 10ª posição da tabela, com 48 pontos -quatro a menos que o Atlético-MG, 8º colocado e último na zona de classificação para a Pré-Libertadores. Já o Atlético Goianiense é o primeiro na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 36.

Com mais posse de bola, o Fortaleza e levou perigos para a área rival. No entanto, foram poucas oportunidades.

Por outro lado, o Atlético Goianiense foi mais eficiente e conclusivo. Aos 16 minutos, Dudu abriu o placar ao cruzar da direita para Luiz Fernando, que mandou de cabeça para o fundo das redes. Wellington Rato também teve chances, mas desperdiçou.

O segundo tempo teve melhores chances para os dois lados, mas Otero conseguiu igualar o placar aos 12 minutos após cobrar falta e conseguir colocar a bola dentro das redes.

Aos 30, Luiz Fernando recebeu o segundo amarelo por reclamação e foi expulso. Com um a mais no Fortaleza, Otero e Thiago Galhardo quase conseguiram ampliar o placar, mas não conseguiram chegar ao objetivo.