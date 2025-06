Cidades brasileiras que tiveram ganhadores na Quina de São João 2025

Anna Júlia Steckelberg - 28 de junho de 2025

O sorteio da Quina de São João 2025, realizado no sábado (28), premiou 15 apostas que acertaram as cinco dezenas e dividiram o prêmio recorde de R$ 250 milhões. Cada aposta vencedora levará R$ 19.249.775,58, ou valor proporcional no caso de bolões com mais de uma cota.

As dezenas sorteadas foram: 12 – 19 – 20 – 34 – 35.

Diferente dos concursos regulares, a Quina de São João não acumula. Por isso, o prêmio é dividido igualmente entre todas as apostas que acertam os cinco números, independentemente do número de dezenas jogadas ou da quantidade de cotas.

Todas as cidades com apostas ganhadoras

As apostas vencedoras foram registradas em 13 cidades de diferentes estados. Algumas cidades aparecem mais de uma vez por terem registrado mais de uma aposta premiada. Veja a seguir a relação completa:

Cariacica (ES)

Lotérica Vida Mansa

Bolão com 13 dezenas

6 cotas

R$ 19.249.775,58

Goiânia (GO)

Casa da Fortuna

Bolão com 7 dezenas

10 cotas

R$ 19.249.775,50

Belo Horizonte (MG)

Rotta Loterias

Aposta simples com 5 dezenas

1 cota

R$ 19.249.775,58

Uberaba (MG)

A Zebrinha Loterias

Bolão com 7 dezenas

20 cotas

R$ 19.249.775,40

Dourados (MS)

Lotérica Boa Sorte

Aposta simples com 5 dezenas

1 cota

R$ 19.249.775,58

Nova Mutum (MT)

Lotérica Mutum

Bolão com 8 dezenas

14 cotas

R$ 19.249.775,58

João Pessoa (PB)

Casa Lotérica Líder

Aposta simples com 7 dezenas

1 cota

R$ 19.249.775,58

Glória do Goitá (PE)

Aposta feita pelos canais eletrônicos

Aposta simples com 5 dezenas

1 cota

R$ 19.249.775,58

Recife (PE)

Loteria Recife

Aposta simples com 5 dezenas

1 cota

R$ 19.249.775,58

Porto Alegre (RS)

Casa Lotérica Corujão

Bolão com 9 dezenas

30 cotas

R$ 19.249.775,40

Botucatu (SP)

Pé Quente Loterias

Bolão com 15 dezenas

44 cotas

R$ 19.249.775,16

Penápolis (SP)

Lotérica Central de Penápolis

Bolão com 8 dezenas

50 cotas

R$ 19.249.775,50

São Paulo (SP)

Lotérica Kakeya

Aposta simples com 8 dezenas

1 cota

R$ 19.249.775,58

Bolão ou individual: como foi cada aposta

Das 15 apostas premiadas, 9 foram feitas por meio de bolões e 6 foram apostas simples. A variação do número de dezenas é grande: algumas apostas jogaram com o mínimo (5 números) e outras chegaram ao limite permitido de 15 dezenas.

A diferença entre elas está apenas na forma de participação. Todas as que acertaram os cinco números foram premiadas com o mesmo valor bruto, independentemente da quantidade de dezenas marcadas. No caso dos bolões, o valor é dividido entre os participantes, conforme a quantidade de cotas adquiridas por cada um.

O que dá para fazer com a fortuna

Mesmo quem participou de bolões com várias cotas deve receber valores milionários. Em apostas com 10 cotas, por exemplo, cada participante levará cerca de R$ 1,9 milhão. O valor já garante segurança financeira por toda a vida se for bem administrado.

Aplicado de forma conservadora, esse valor pode render acima de R$ 9 mil por mês. Já os ganhadores individuais, que receberão o prêmio integral, terão liberdade para investir, comprar imóveis de alto padrão, abrir negócios ou simplesmente viver com tranquilidade.

Como resgatar o prêmio

Os prêmios da Quina de São João podem ser retirados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário apresentar um documento com foto e o comprovante original da aposta. O prazo máximo para saque é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores não retirados são repassados ao Tesouro Nacional.