Um homem de 45 anos ficou ferido depois que o carro em que ele dirigia, um Fiat Palio, capotar na GO-506. O acidente foi registrado na tarde deste sábado (05), na zona rural de Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os agentes encontraram a vítima fora do veículo, caída ao solo e consciente.

O homem se queixava de dores nas costa e apresentava escoriações no cotovelo esquerdo. Após passar pelos primeiros socorros e imobilização, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Catalão para atendimento médico.

Em imagens divulgadas pelos bombeiros, é possível notar que o carro saiu da pista e ficou consideravelmente destruído. As causas do acidente ainda são apuradas pelas autoridades.