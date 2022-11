Parque Farmacêutico no DAIA está com mais de 130 vagas de emprego abertas

O Parque Farmacêutico da Teuto, localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está mais com de 130 vagas de emprego abertas.

As oportunidades são para várias áreas da empresa e as modalidades oferecidas são de trabalho na sede da companhia, na sede da companhia, e em casa, no sistema de home office.

As vagas oferecidas podem ser consultadas diretamente pelo site da Teuto e os currículos enviados pela aba “Trabalhe Conosco” ou então pelo e-mail [email protected] É preciso colocar a área de interesse no assunto.

Dentre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão refeição no local, vale-alimentação e transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi.

As vagas são para os níveis médio, técnico e superior. Também há cargos para Pessoas com Deficiência (PCD’s).