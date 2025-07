Polícia Militar é acionada após preservativo ser encontrado com possível pênis humano em Anápolis

Material estava jogado próximo a um bar. Guarnição policial pediu apoio do IML

Da Redação - 08 de julho de 2025

Caso ainda está sendo investigado.

Um caso inusitado mobilizou a Polícia Militar (PM) na tarde desta terça-feira (08) no Residencial Morumbi, bairro da região Sudoeste de Anápolis.

É que uma pessoa encontrou um preservativo descartado na Rua 10, próximo ao Bar do Baiano, contendo material suspeito que pode ser um pênis humano.

O Portal 6 apurou que a pessoa que fez a descoberta acionou imediatamente as autoridades policiais, relatando ter encontrado o objeto suspeito jogado ao chão.

O material encontrado no interior do preservativo levantou suspeitas sobre sua possível origem humana, fazendo com que a a PM pedisse apoio do Instituto Médico Legal (IML) para coletar o material.

Mais informações a qualquer momento.

