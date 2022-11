Vereador é suspeito de matar homem em briga por política em SC, diz polícia

Um empresário de 45 anos foi morto neste sábado (5) após uma briga em um bar em Dona Emma (SC). Segundo a Polícia Civil, Luciano Mafassoli se envolveu em uma discussão ligada a questões políticas com Valdir Siqueira, vereador do município pelo MDB, suspeito de cometer o homicídio.

A morte de Mafassoli aconteceu no próprio bar e foi confirmada por representantes do Hospital Maria Auxiliadora, em Presidente Getúlio (SC). No local, outras duas pessoas que estavam com o empresário receberam atendimento médico e foram liberadas neste sábado (6).

De acordo com a Polícia Civil, Mafassoli estava desde cedo com outras duas pessoas no bar, onde fazia um churrasco. O vereador suspeito de ter cometido o crime chegou e cumprimentou a todos, mas o empresário se recusou a saudá-lo, apesar de os dois serem amigos.

Segundo as testemunhas que prestaram depoimento à polícia, Mafassoli e o vereador se desentenderam depois de terem fechado uma aposta ligada ao resultado da eleição presidencial. O político apostou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O empresário, em Jair Bolsonaro (PL).

No bar, os dois se desentenderam e começaram a brigar. As duas outras pessoas presentes tentaram apartar.

“O dono do bar e sua esposa apontaram Siqueira como autor do homicídio e das agressões em seus depoimentos”, afirmou Elisabete Pardo, delegada plantonista que registrou o caso.

Até que, em determinado momento, o vereador foi até o carro e pegou uma faca que estava sob o banco do carona. Com o objeto, acertou três golpes nas costas de Mafassoli antes de fugir de caminhonete.

Agora, a polícia faz buscas na região para tentar localizar o político. O sepultamento do corpo do empresário acontece na tarde deste domingo (6) em Dona Emma.