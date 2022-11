Ela divulgou a quantidade de jogadores que ficou, contou que engravidou e quer saber quem é o pai

Uma modelo estadunidense viralizou após revelar que teria mantido relações íntimas com sete jogadores da NBA e descoberto uma gravidez inusitada.

Aliza Jane explicou que inicialmente teria se envolvido com o atleta Devin Booker, da equipe do Phoenix Suns. Eles se juntaram após o astro ter rompido com Kendall Jenner.

Depois de um tempo juntos, Aliza e Devin terminaram o romance. Foi neste momento que a modelo conheceu os outros seis colegas do jogador.

Nas redes sociais, a norte-americana contou sobre a gravidez em julho deste ano, mas até o momento não mencionou quem seria o verdadeiro pai da criança.

O problema é que os fãs da digital influencer estão muito curiosos e implorando para que ela conte. No entanto, outros já começaram a atacar a grávida.

“Nem ela deve saber quem é o pai dessa criança. Como é que vai contar publicamente?”, disse uma usuária indignada.

