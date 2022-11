Após ganhar mais de R$ 50 milhões, homem revela que o que gostaria de ter não pode ser comprado com dinheiro

Um homem tirou a sorte grande em um jogo de loteria e ganhou £ 8,7 milhões (aproximadamente R$ 51,6 milhões), mas confessou que o que mais gostaria de ter não pode ser comprado com dinheiro.

Kursat Yildirim, de 41 anos, é filho de pais turcos e se mudou para Alemanha ainda com 12 anos. Ele explicou que joga em loterias há 15 anos e finalmente conseguiu vencer em um jackpot.

O problema é que o sonho do sortudo é se apaixonar perdidamente e construir uma família com alguém de confiança, que queira estar com ele por amor e não apenas pelo luxo.

Atualmente, dono de uma Ferrari e um Porsche avaliados, respectivamente, em £ 392 mil e £ 218 mil, o turco também comprou um pub para garantir uma fonte de renda estável.

“Ela pode ser loira ou morena, não me importo. Só quero me apaixonar. Procuro uma mulher que goste de viajar e esteja pronta para formar uma família comigo. Eu preciso de uma mulher que eu possa confiar, não importa o que aconteça”, desabafou o milionário.

Além do sonho de encontrar um grande amor, Kursat explica que ganhar na loteria não mudou a essência dele e que fazer as pessoas felizes é algo que o encanta.

“Eu imediatamente transferi dinheiro para meus pais e meus irmãos [quando recebi o dinheiro]. Eu adoraria ir à África dar presentes para as crianças de lá”, comentou o turco.

“Acredite em mim, eu nunca vou esquecer de onde eu venho. Eu sou da classe trabalhadora, eu nunca vou me tornar uma pessoa arrogante”, pontuou.