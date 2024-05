O valor mensal que uma pessoa precisa ganhar para ser considerada rica no Brasil

Apenas 1% da população brasileira é rica e, para fazer parte desse seleto grupo de endinheirados, o salário precisa ser bem alto

Magno Oliver - 16 de maio de 2024

(Foto: Marcello Casal/ Agência Brasil)

Inspirados no desejo de conseguir proporcionar uma vida melhor para a família, muitos brasileiros sonham em um dia se tornarem ricos e sair de vez da pobreza.

Mas aí fica o questionamento: qual seria o valor mensal que uma pessoa precisaria receber para sair da faixa da miséria e alcançar o status de rico no Brasil?

Segundo dados do IBGE, do total de 203 milhões de habitantes no país, apenas 1% da população é considerada rica. Em tradução, são cerca de 2,3 milhões de pessoas endinheiradas no Brasil.

Isso acontece porque o Brasil é apontado como o país com as maiores taxas de desigualdade na América Latina, seguido pelo México.

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, com base em dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios Contínua, o PNAD, e o compilado de declarações anuais do Imposto de Renda, chegou a um consenso sobre o salário de uma pessoa rica no Brasil.

A análise concluiu que para fazer parte desse grupo de 1% da população brasileira é preciso receber um salário mensal de R$ 27 mil.

O indicador da Fundação Getúlio Vargas apontou que, caso o brasileiro receba um salário inferior a essa quantia, não se encaixa no critério classificatório como pessoa rica.

Quanto ganha um super-rico no Brasil?

Já para atingir um nível acima de uma pessoa rica, o indicador classificou como os famosos super-ricos; o relatório aponta que é a pessoa que está no mais restrito topo da pirâmide de renda.

Em tradução, o salário gira em torno de R$ 308 mil por mês, entre recebimentos mensais e também rendimentos de investimentos e lucros dos negócios.

Os dados são da Receita Federal e os compilados feitos pelo economista e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), especializado em tributação, Pedro Humberto Carvalho Júnior.

“Não há uma definição exata de quem é rico ou super-rico. Mas os grandes estudos têm trabalhado com esse recorte do milésimo mais rico da população, ou seja, qual é a renda média de quem está no 0,1% no topo.” explica o economista, em entrevista à CNN.

