Homem que curtiu foto de mulher comprometida no Instagram tem final trágico e choca cidade

Um caso extremamente tenso chocou toda a comunidade do Distrito de Rímac, no Peru, após um jovem matar outro rapaz por causa de uma curtida nas redes sociais.

A vítima foi identificada como Jean Pool. Ele teria dado um ‘like’ na foto da esposa do criminoso ciumento. No momento do assassinato, o peruano estava pilotando uma moto.

De acordo com a polícia local, o jovem foi perseguido por dois suspeitos, que atiraram nele por trás, enquanto estava em movimento.

Como foram quatro balas perfuradas no corpo dele, os socorristas acionados declararam a morte ainda no local onde Jean caiu.

Ao Good Morning Peru, o pai da vítima contou como tudo aconteceu e ainda contou quem seria o possível autor do crime de ciúmes.

“Eles o interceptam na extensão de Tacna com Pizarro e é aí que eles dão quatro tiros no meu filho. Quem conduzia a motocicleta era o Sr. Aron e quem atirou e matou meu filho foi Carlos Alarcón Terán ”, afirmou.

O pai ainda explicou que o filho teria recebido ameaças anteriormente. “Você gosta de curtir as fotos da esposa que eu amo, não é? Pois se cuide!”, foi o que disse o suspeito dias antes ao rapaz.

Apesar da tragédia, até o momento todos os dois possíveis criminosos estão foragidos da Justiça.