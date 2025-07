Esse é o melhor assento no avião para escolher quando você for viajar

Posição onde você se senta pode influenciar no conforto, na segurança, na praticidade e até na sua tranquilidade durante o voo

Gabriella Licia - 05 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Viajar de avião é, para muitos, uma mistura de ansiedade, empolgação e até mesmo decisões estratégicas. E uma das escolhas mais importantes e, muitas vezes subestimadas, é a do assento.

A posição onde você se senta pode influenciar no conforto, na segurança, na praticidade e até na sua tranquilidade durante o voo. Mas, afinal, qual é o melhor lugar para sentar no avião?

A verdade é que a resposta depende do seu perfil de passageiro. Veja abaixo as melhores opções no avião de acordo com as suas prioridades:

– Se você prefere conforto ou tem pernas longas:

Os assentos localizados na saída de emergência costumam ter mais espaço para as pernas.

Além disso, em algumas aeronaves, as primeiras fileiras da classe econômica (conhecidas como “bulkhead”) também oferecem um pouco mais de espaço e menos aglomeração. São ideais para quem busca esticar as pernas e evitar o aperto dos bancos convencionais.

– Se você tem medo de turbulência:

Opte por assentos localizados sobre as asas da aeronave, geralmente no centro do avião. Essa área tende a ser mais estável, já que está próxima ao centro de gravidade. As oscilações são menos perceptíveis ali, o que ajuda a reduzir o desconforto durante trepidações leves ou fortes.

– Se você prioriza praticidade:

As poltronas no corredor são ideais para quem gosta de se levantar com frequência, ir ao banheiro sem incomodar ninguém e ser uma das primeiras pessoas a desembarcar. Além disso, se estiver nas fileiras dianteiras, o acesso à bagagem de mão também será mais rápido.

– E se a sua preocupação é a segurança?

Segundo dados de estudos sobre acidentes aéreos, os assentos localizados na parte traseira do avião apresentaram as maiores taxas de sobrevivência.

Um número específico se destacou em análises: o assento 26A resistiu em diferentes cenários e chamou atenção por estar em uma das zonas mais protegidas, próximo à asa, mas já na parte traseira da aeronave.

Sorte? Talvez. Estratégia? Com certeza vale considerar.

