Prefeito de Goiânia escolhe destino internacional para ficar oito dias em viagem

A Câmara Municipal vota nesta quarta-feira (09) o pedido de licença do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) para se afastar da Prefeitura de Goiânia.

O ofício foi enviado nesta terça-feira (08) a Romário Policarpo (Patriota), presidente da Casa. Com duração de oito dias, o destino será Israel.

A votação do pedido será em turno único e basta ser formada maioria simples para que o requerimento seja aprovado.

A viagem está marcada para ocorrer entre os dias 10 e 18 deste mês e a licença pedida é “de cunho particular e sem custo ao erário”, segundo Rogério Cruz.

O pedido foi baseado no artigo 116 da Lei Orgânica do Município (LOM), que trata de licença para se ausentar do país.

Com o afastamento do prefeito, Policarpo assumirá a prefeitura durante o período. A presidência da Câmara será ocupada por Clécio Alves (Republicanos), vice-presidente da Casa.