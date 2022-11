Hospital Municipal Alfredo Abrahão fez 5,3 mil cirurgias em um ano

O Hospital Municipal Alfredo Abrahão comemorou nesta quarta-feira (09), um ano de funcionamento. Neste período, a unidade de saúde realizou 5.345 cirurgias e mais de 37 mil atendimentos.

Com 75 leitos, o centro hospitalar ocupa a estrutura do antigo Cais do Jardim Progresso, que foi desativado em 2018 e substitui a área cirúrgica do Hospital Municipal Jamel Cecílio.

A modalidade de atendimento da unidade é de portas fechadas, com foco na realização de cirurgias eletivas. Sendo assim, os pacientes são recebidos pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e encaminhados ao hospital.

“Ao invés de nós termos um hospital de porta aberta onde você leva um grande número de pessoas, mas você as vezes tem uma baixa resolutividade, aqui em Anápolis nós optamos por ter como porta de entrada as unidades de pronto atendimento”, explicou o prefeito Roberto Naves.

O chefe do administrativo municipal ressaltou que o local realiza procedimentos cirúrgicos 24 horas por dia e que apenas nesta quarta-feira (09), a previsão era de 35 no total.

“Esse número de cirurgia faz com que a gente saia daquele problema crônico que nós tínhamos…Crianças que não tinham condição de fazer uma cirurgia de fimose, as pessoas que tinham pedra na vesícula e não tinham condições de fazer uma cirurgia, aquelas que precisavam fazer cirurgias ortopédicas e não tinham condição”, disse.