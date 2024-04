PM é preso por agredir esposa com arma após não encontrar chaves que estavam no próprio bolso

Situação aconteceu em meio a um encontro familiar. Cunhada do suspeito, que levava um bebê no colo, também foi ameaçada

Da Redação - 29 de abril de 2024

Esposa agredida com coronhadas pelo marido, em Valparaíso de Goiás. (Foto: Reprodução)

Um policial militar do Distrito Federal (DF), de 36 anos, foi preso em flagrante, em Valparaíso de Goiás, após perder a cabeça, ameaçar parentes e agredir com coronhadas a própria esposa. A situação teria ocorrido durante um encontro de familiares, na madrugada deste domingo (28).

O caso aconteceu no bairro Jardim Ipanema e, por volta das 00h, o suspeito teria saído com o cunhado. Ao retornar para a própria casa, na qual bebiam e onde também estavam as esposas de ambos e a mãe delas, inclusive com crianças, teria ocorrido o desentendimento.

Primeiro, ele pediu a chave do portão para a esposa, que não sabia onde estava. Depois, enfureceu-se, pegou uma arma, começou a gritar e proferir ameaças, chegando a disparar quatro vezes contra o portão da residência. Segundo os familiares, a chave estava o tempo todo no bolso dele.

O militar então começou a atacar a esposa com coronhadas na cabeça, levando-a para o quarto e atirando também na direção dela. A cunhada, que tentou interferir, chegou a ser agredida com chutes e socos.

Nem mesmo o fato da cunhada estar segurando um bebê, de apenas 9 meses, no colo, mas isso não teria impedido o homem de colocar a arma na cabeça dela e ameaçá-la. Quando ele voltou a agredir a esposa, ela conseguiu fugir e pediu ajuda para os vizinhos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, colhendo relatos das vítimas acerca do ocorrido. Eles então saíram em diligências e o localizaram perto de lá, em aparente fuga.

Por volta das 02h da madrugada ele foi preso, teve a pistola Remington apreendida e foi e conduzido à Central de Flagrantes. Dadas as condições relatadas, não coube fiança no caso, e ele irá responder pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e tentativa de feminicídio.

O caso também deverá ser acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).