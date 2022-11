Roberto quer visitar Google para trazer novidades a Anápolis

Com uma agenda cheia para a viagem ao exterior, o prefeito Roberto Naves (PP) anunciou, em uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (09), que pretende visitar o Google para trazer novidades e melhorias para Anápolis.

Ele justificou que a visita a tem intenção de “buscar aquilo que pode ser diferencial para a cidade”.

No dia 14, o prefeito vai participar do Smart City Expo Word Congress, considerado como o maior evento sobre cidades inteligentes do mundo que será realizado na Catalunha, na Espanha.

Segundo Roberto, em Barcelona “nós vamos estar falando um pouquinho sobre a questão da modernização. Vamos estar falando um pouco à respeito de que não adianta investir na tecnologia, se essa tecnologia não mudar a vida das pessoas. O maior case de sucesso que nós temos disso aí é o Zap da Saúde”.

Posteriormente, a agenda do prefeito prevê que ele se encontre com autoridades da Catalunha para debater novidades que o chefe do Executivo municipal deseja trazer para a cidade, mas que ainda não adiantou quais são.

Roberto afirma ainda que, nos dias 16 e 17, vai representar a cidade no Parlamento Europeu, em Bruxelas, para falar sobre a oportunidade do primeiro emprego para os jovens no setor público.

O prefeito destacou que vai “levar aquilo que nós fizemos de bom, mas vamos também buscar aquilo que a gente acha que possa ser um diferencial para a nossa cidade”.

A visita ao Google ainda não está confirmada, mas o prefeito anunciou o desejo de visitar a multinacional, “sempre pensando em melhorar a qualidade de vida do cidadão anapolino”.