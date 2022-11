Vídeo emocionante mostra cachorrinha que esperava o dono na porta de hospital reencontrando ele

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma cachorrinha caramelo reencontrando o tutor depois de alguns dias de espera na porta de um hospital. As cenas têm emocionado os internautas.

O caso aconteceu no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, em Salvador (BA), onde um andarilho ficou internado por 20 dias, com ferimentos pelo corpo.

O paciente teria saído de São Paulo, juntamente da companheira de quatro patas, e andado até a capital, onde precisou parar para receber atendimento médico.

O destino final da dupla seria Pernambuco, segundo a TV Bahia, filiada à Rede Globo, que divulgou toda a situação.

Segundo a reportagem da emissora, durante todo o período que o andarilho permaneceu no hospital, a cadelinha se recusou a abandonar o estacionamento, na espera do tutor.

O momento do reencontro foi flagrado e as imagens são emocionantes. Os dois trocaram carícias por longos minutos e em pouco tempo o vídeo viralizou no TikTok.

“Lembrei do filme ‘Sempre Ao Seu Lado’. Os animais são maravilhosos mesmo”, escreveu uma seguidora. “Isso que é amor verdadeiro, e saber que tem tanta gente que abandona e maltrata um anjo desse”, disse outra.

“Amor verdadeiro sem querer nada troca, melhor que muitos seres humanos”, ressaltou um terceiro internauta.