Esses são alguns lugares para curtir o Révellion em Goiás pagando entre R$ 80 e R$ 425

Faltando pouco mais de um mês para o término de 2022, alguns estabelecimentos em Goiás já estão de olho em 2023 e preparam programação especial para comemorar a chegada do outro ano.

Para começar o novo ciclo com o ‘pé direito’, alguns locais prometem realizar uma festa marcante com direito a show ao vivo e diversão – com ingressos de até R$ 425 .

Pensando nisso, veja algumas opções para começar o Ano Novo de uma forma bastante animada em Goiás.

1. Réveillon Volta ao Mundo

No dia 31 de dezembro, o Passeio das Águas Shopping, em Goiânia, fará o show “Volta ao Mundo” com apresentação da dupla sertaneja Hugo e Guilherme.

O evento contará open bar com vodka, gin, tequila, vinho, champanhe, licores, suco, cerveja, refrigerante e água. Os visitantes também poderão experimentar serviços como salão de beleza e Food Court (Praça de alimentação).

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site IngressoS.A. Os valores variam de R$ 280 até R$ 370.

2. X Réveillon Saúde e Sorte – Risoteria Santo Cerrado 2023

Tradição na Chapada dos Veadeiros, o restaurante Risoteria Santo Cerrado fará o “X Réveillon Saúde e Sorte” no dia 31 de dezembro.

Durante os preparativos da virada, haverá apresentação do DJ VJ Tuy e da banda de rock Projeto Minduim. Os ingressos já estão à venda no site Sympla e o valor é de R$ 90.

3. Réveillon Viva Piri

Para quem já está em busca de opções para comemorar o fim de ano, o Réveillon Viva Piri, em Pirenópolis, pode ser uma opção ideal.

Durante os dias 29, 30 e 31, a cidade irá receber os shows das duplas Israel & Rodolfo e Hugo & Guilherme, além do grupo Kamisa 10 e Jiraya Uai, entre várias outras atrações.

O evento acontecerá no “Módulo Esportivo”, localizado na GO-338, na saída para Goianésia. A festa vai contar com diversas atrações que vão de lounges até open bar com cerveja, refrigerante, água, vodka e suco.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site BaladApp. Os valores variam de R$ 80 a R$ 400.

4. Floresta Bar

O Floresta Bar, localizado no Setor Oeste, em Goiânia, anunciou que no dia 31 de dezembro, realizará o “Réveillon Floresta 2022”.

O evento contará com oito atrações e dois palcos, sendo um destinado a músicas nacionais e outro apenas para o Rock.

Além disso, os clientes também poderão aproveitar o open bar no estilo self-service, open freezers e dois buffets, disponíveis até às 02h. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no perfil oficial do estabelecimento no Instagram. O valor é de R$ 425.