Incluído no grupo da Saúde da transição, Padilha segue cotado para outras áreas

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Embora tenha sido nomeado para o grupo de trabalho temático da Saúde na equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) segue sendo mais cotado para outras áreas do futuro governo.

As principais são o Ministério da Fazenda ou alguma função de coordenação no Palácio do Planalto, como Casa Civil ou articulação política.

Durante a campanha, Padilha foi um dos emissários de Lula junto a agentes econômicos e financeiros, levando uma mensagem de que será um governo amplo e moderado nesse aspecto.

Ele também tem experiência na área política e na saúde, tendo sido ministro das duas pastas nos governos anteriores do PT.