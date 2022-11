Namorar por muito tempo pode ser muito bom para os casais, tanto que os solteiros não entendem muito bem.

Isso porque, com o passar dos meses, os pombinhos se aproximam mais e acabam vivendo um amor melhor ainda do que aquele do início do namoro.

6 pontos positivos que namorar por muito tempo traz na vida de um casal:

1. Confiança mútua

Para os casais que confiam um no outro e cumprem as promessas que fazem, saiba que esse é um grande ponto que se constrói ao longo do tempo.

Afinal, sem dúvidas é uma das formas mais genuínas de manter uma relação.

2. Sabem interpretar os sentimentos um do outro

Aqui está uma coisa que só surge com o tempo! Afinal, saber interpretar de fato os sentimentos do parceiro (a) não é uma tarefa fácil, acredite se quiser!

O casal que consegue essa proeza, certamente, possui um relacionamento pleno e saudável, com um sabendo de fato o que o outro sente, durando por muito tempo.

3. Não possuem segredos entre si

Um casal que está há muito tempo junto, além de muito amor, há entre eles também muita amizade e confiança, por isso, eles não têm medo de falar sempre a verdade.

Pode-se incluir nessa confiança, se abrir em relação a todo e qualquer sentimento, inseguranças e problemas.

4. Dão valor para as coisas simples

Muitos casais deixam de lado os pequenos atos, achando que eles não possuem mais tanto valor, como assistir a um filme ou café da manhã na cama.

Mas os casais que estão há mais tempo juntos, curtem um jantarzinho a luz de vela, um presente espontâneo e uma ida ao cinema.

5. Agem como no início do namoro

Já notou que todo início de namoro é quente, gostoso e cheio de amor?

Manter essa chama da paixão é o maior artifício dos casais para durarem mais, que não poupam esforços para garantir o bem do relacionamento, sendo eternos namorados.

6. Afeto e intimidade

Por fim, o afeto, intimidade e contato físico são essenciais para manter um namoro, logo, um casal que possui esse tipo de toque, está prescrito para dar certo.

Podemos incluir nesse toque o campo físico, emocional e intelectual, bem como nas atividades compartilhadas.

