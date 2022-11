Caiado exonera secretário de Saúde de Goiás e nomeia substituto

Em edição suplementar do Diário Oficial do Estado publicado nesta sexta-feira (11), o governador Ronaldo Caiado (UB), realizou a troca do secretário de Saúde.

Caiado exonerou Sandro Rodrigues, que exercia o cargo desde abril desse ano, e nomeou Sérgio Alberto Cunha Vêncio, para a função.

Sérgio será o terceiro secretário de Saúde da gestão do atual governador. Antes dele e de Sandro Rodrigues, a pasta havia sido ocupada por Ismael Alexandrino, eleito deputado federal nestas eleições.

Outras mudanças promovidas por Caiado na pasta foram a exoneração de Lázaro de Oliveira, superintendente de Performance da secretaria e Lucas Nogueira Tavares Adorno, que era superintendente de Regulação da SES.

Ainda não há nomes definidos por Caiado para ocupar estas duas funções.

