Jovem arrecada quase R$ 1 milhão após ver cena de partir o coração em supermercado

O influencer Devan Bonagura, dos Estados Unidos, começou uma corrente do bem após observar uma cena de partir o coração em um supermercado da rede Walmart.

Devan viu uma idosa – identificada como Nola – trabalhando no local. Com o celular, ele a filmou durante o momento de descanso e postou no TikTok, pedindo doações para que ela pudesse se aposentar.

O vídeo postado pelo influencer está com mais de 26 milhões de visualizações na plataforma. Com o alcance, ele resolveu abrir uma vaquinha coletiva para garantir que a idosa possa se demitir do trabalho.

Nas primeiras 24 horas que a vaquinha esteve no ar, Devan arrecadou US$ 110 mil (R$ 583 mil). Nola contou para ele que o que ainda a faz trabalhar é quitar a casa onde mora. Ainda faltava US$ 60 mil para terminar de pagar.

“A casa é o que ainda me faz trabalhar”, afirmou.

Com a continuidade da vaquinha, ele conseguiu arrecadar dinheiro o suficiente para quitar o imóvel, US$ 172 mil (cerca de R$ 913 mil). Todo dinheiro juntado foi doado à uma funcionária do estabelecimento.