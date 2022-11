Mulheres têm casas invadidas por bandidos e são espancadas com crueldade, em Anápolis

Duas mulheres tiveram as casas invadidas e foram espancadas em menos de uma semana em Anápolis. Os crimes aconteceram nas noites de quarta (09) e quinta-feira (10).

A primeira vítima foi uma idosa, de 76 anos, moradora da Vila Jaiara. Ela morava sozinha e teve a residência violada por três criminosos, que levaram uma quantia de aproximadamente R$ 360 em espécie.

Na ocasião, os homens amarraram, amordaçaram e espancaram a mulher com socos no rosto, enforcamento e batendo a cabeça dela na parede. Segundo familiares, as pancadas causaram um coágulo na cabeça, além de diversos ferimentos.

Em certo momento a vítima viu o rosto de um dos autores e ela ouviu eles dizendo que “não teria jeito, eles teriam que matá-la”. Ela foi espancada até desmaiar, logo depois os criminosos fugiram.

Muito fragilizada, a idosa foi encontrada por uma vizinha. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a uma unidade de saúde.

Na noite desta quinta-feira (10), os três criminosos tiveram um confronto com a Polícia Militar (PM), no setor São Lourenço, em Anápolis. Um deles foi morto em troca de tiros e os outros dois fugiram.

A segunda vítima de um crime semelhante, que aconteceu no dia seguinte a invasão na casa da idosa, foi uma jovem, de 25 anos, moradora do bairro JK.

Do mesmo modo, ela teve a residência invadida e roubada. A moça foi encontrada desacordada por familiares após ser espancada cruelmente e precisou ser socorrida no Hospital Estadual de Anápolis (HEANA).