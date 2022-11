Jovem proibida de entrar em restaurante expõe o que o dono disse e recebe apoio: “ele está errado”

A jovem Polska Babinks viralizou após compartilhar no TikTok a situação constrangedora que teve que enfrentar em um restaurante simplesmente por conta da roupa que estava vestida.

A influenciadora revelou para os seguidores da rede social que havia ido até o estabelecimento na companhia de uma amiga, porém, logo na entrada ambas foram barradas pelo proprietário do local que alegou que elas estavam se vestindo de uma maneira inadequada.

Sem acreditar no que estava acontecendo, a jovem começou a gravar toda aquela situação constrangedora e compartilhou no TikTok com a legenda “um decote = sem restaurantes”.

O vídeo já acumula mais de 4 milhões de visualizações e apesar da maioria dos comentários terem sido contra o estabelecimento, também houve quem defendeu o local.

“Bem, é como entrar em lojas de maiô no verão, é proibido. Requer roupa correta. Garota, vá para o macdo (McDonald’s), a ética deles é como você é. Qualquer dono de restaurante tem o direito de dizer ou não se o vestido do cliente está correto ou não e tem o direito de recusar a entrada”, disse um internauta.

““Isso é considerado uma recusa de venda e é proibido por lei”, comentou um outro defendendo a influenciadora.