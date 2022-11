Desde o seu lançamento, é inegável dizer que o sistema de pagamento instantâneo Pix, do Banco Central do Brasil, não é uma das ferramentas mais práticas para quem precisa do serviço.

Todavia, toda a praticidade que o Pix permite aos usuários acaba também sendo aproveitada por criminosos que estão em busca de aplicar golpes, o que exige um olhar ainda mais atento.

Então, para que você possa utilizar todos os serviços do sistema sem ter que sofrer com dores de cabeça futuras, separamos alguns cuidados importantes na hora de se realizar uma transação.

Perigo! Veja 6 cuidados que devem ser tomados na hora de fazer um Pix

1.Estabeleça um limite diário seguro de transações

Para evitar que criminosos utilizem o seu Pix para fazer grandes transações sem a sua autorização, estabeleça um limite seguro diário no seu próprio aplicativo ou no site do banco.

Dessa forma, por mais que os golpistas consigam movimentar uma parte do seu dinheiro, o rombo bancário não será tão grande e você poderá resolver a situação o mais rápido possível para evitar maiores prejuízos.

2. Nunca faça transações fora do canal oficial do seu banco

Mesmo que alguns locais forneçam um link direto para a realização do pagamento, tome cuidado e evite seguir por este caminho, pois pode ser uma cilada!

O ideal é realizar todas as suas transações bancárias por Pix pelo canal oficial do seu banco, evitando assim ter problemas futuros.

3. Evite usar a senha do banco em outros aplicativos

Utilizar a mesma senha do banco em outros sites ou aplicativos é um hábito bastante arriscado que muitos brasileiros possuem o costume de cometer.

Acontece que em caso de vazamento de dados, as suas informações pessoais estarão expostas, assim como a sua senha do Pix, o que permitiria o uso de má fé de outras pessoas.

4. Se atente aos números desconhecidos

Um dos golpes mais comuns aplicados pelo criminosos com relação ao sistema é se passar por um conhecido no WhatsApp e afirmar que está precisando de ajuda financeira.

Portanto, sempre antes de realizar uma transferência se certifique de que a pessoa que você está querendo ajudar é realmente quem você pensa ser.

Vale ressaltar que estes criminosos possuem o costume de alegar que precisou trocar de número como uma forma de justificar o motivo pelo qual não está salvo nos contatos.

Então, sempre que uma mensagem suspeita chegar no seu telefone, tente ligar para a pessoa para confirmar se realmente é ela.

5. Evite fazer transações enquanto estiver usando WI-FI público

Um cuidado importante de se tomar quando se precisa realizar um Pix, mas está conectado a uma rede de WI-FI pública é buscar outras formas de realizar a transferência, como utilizando os dados móveis do celular.

Isso porque existe um sério risco dos locais com acesso coletivo estarem infectados com algum tipo de vírus e malwares que podem acabar roubando os seus dados bancários.

6. Prefira usar chaves aleatórias

Ao definir a sua chave PIX, o ideal para se proteger é evitar utilizar o Cadastro de Pessoas Física (CPF).

Acredite, apenas com o seu CPF os criminosos podem conseguir acesso a diversos outros dados pessoais, o que pode levar a um sério prejuízo.

