É motorista há muito tempo? aprenda a consultar pelo CPF sem você tem multas na CNH

Para isso basta apenas que o motorista acessa o Portal de Serviços do Senatran, selecione a opção “Entrar com o Gov.Br” presente no canto superior da tela e realize o login com o CPF e a senha cadastrados.

Em seguida, no campo “Outros serviços” selecione a opção “Infrações”. Localize a parte que diz “Consulte as suas infrações do trânsito” e vá para “Acessar serviço”.

Após estas primeiras etapas, selecione se deseja consultar uma infração por infrator ou veículo e então, clique na opção que deseja para que possa verificar os detalhes de cada uma.

Em caso de dúvidas o motorista pode entrar em contato por meio do telefone 0800 728 2324, ou pelo e-mail [email protected]

