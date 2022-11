Após zombar colega por usar tênis falsificado, pai milionário dá lição no filho que ele levará para vida

Como forma de dar uma lição de moral, um pai milionário do México fez com que o filho fosse para a escola usando um calçado tradicional do país, conhecido como huaraches, depois dele ter zombado um colega de sala por usar um tênis falsificado.

Em um vídeo compartilhado pelo genitor que viralizou no TikTok, ele conta que para aprender sobre humildade e respeito, o descendente teria que além de frequentar a instituição de ensino com chinelos nos pés, ainda teria que dar o Adidas preferido para o menino que ele zoou.

“Hoje venho dar uma lição de vida e humildade ao meu filho Jorge. E respeito acima de tudo. Teve de vir a semana toda de chinelos, mas trouxe o seu tênis preferido, um Adidas, para entregar pessoalmente à pessoa de quem estava zombando por usar um calçado pirata, o seu colega Alan”, afirmou.

Ao repreender o filho, o homem conta que veio de baixo e não era essa a educação que gostaria de deixar para o seu herdeiro.

“Eu vim de baixo, já te disse. E não é que sejamos milionários agora, mas nossas vidas mudaram para melhor. Eu não tinha nem o que comer, tinha que andar quilômetros para ir para a escola, quase descalço, você gostaria que outras pessoas zombassem de mim?”, pontua.

Ainda gravando o filho, o pai deixa claro que por mais que os outros possam considerar a atitude dele um tanto cruel, ele a vê como uma lição correta e ainda ressalta ao se desculpar que o vídeo é para que o garoto possa reconhecer futuramente como um grande ensinamento de vida.

Ao registrar o garoto entregando o tênis para o colega, o genitor afirma que “Você estava tirando sarro do seu colega Alan, que tem todo o meu respeito. Agora ele terá um Adidas original”.

Satisfeito com o presente recebido, o colega de classe revelou para a família enquanto calçava o tênis que possuía bolhas nos pés porque por diversas vezes, por não ter como pagar pela passagem de ônibus, tinha que enfrentar diversos quilômetros de caminhada até a escola.