A técnica para fazer o bife da forma que só os chefs de cozinha sabem

Jeitinho especial e caseiro do preparo do corte caiu no gosto da internet e bombou nas trends das redes sociais

Magno Oliver - 11 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram)

Uma nova técnica para fazer o bife de um jeitinho que só os chefs de cozinham manjam viralizou nas redes sociais e se tornou a queridinha do momento.

E convenhamos, todo mundo sabe que o bife é um dos cortes de carne mais consumidos e preparados no almoço e no jantar dos lares brasileiros.

No entanto, caiu nas trends do Instagram uma nova receita que ensina uma roupagem diferente para o preparo do corte que fica uma delícia.

A técnica para fazer o bife da forma que só os chefs de cozinha sabiam

Assim, o perfil no Instagram @eu.lauramariiia publicou uma receita de dar água na boca que ensina como se faz um verdadeiro bife suculento.

Ela prepara o bife com a panela bem quente e monta um molho da própria sobra de fios da carne que grudam na panela.

Na gravação, a receita da chefe traz os ensinamentos:

“Esse é o jeito certo de fazer um bife, gente. Panela bem quente, óleo, azeite ou manteiga. Selou o bife dos dois lados. Essa borra que fica na panela é a fonde. Ela vai soltar com a manteiga, coloca cebola, farinha que engrossa o molho branco. Entrou com o leite. Esse molho que ela vai fazer chama molho montado, que é quando a gente pega o próprio fonde da carne e faz um molho sobre ele. Queijo, volta a carne para o molho e finaliza com cheiro verde.”

Confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Maria | Gastronomia Prática (@eu.lauramariia)

