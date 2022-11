Conheceu mulher no Tinder, levou para dormir em casa e ficou desesperado com a ‘surpresa’ final

Aplicativos de relacionamentos podem ser uma mão na roda para quem está solteiro e deseja conhecer alguém, mas ao mesmo tempo que é um facilitador, também pode gerar muita dor de cabeça.

O desfecho da história que começou no Tinder não foi nada satisfatório para o professor Alan Franco, que levou uma mulher para dormir em casa, e ficou desesperado com a ‘surpresa’ final.

No Twitter, ele, que dá aulas na Universidade de Buenos Aires, contou a história e reconheceu que foi um erro a chamar para onde morava.

No entanto, o problema não parou por aí. Depois da mulher ficar sem cigarros, ele saiu para comprar novos maços e a deixou sozinha em casa.

Logo após ele contou que sentiu um gosto esquisito na bebida, mas que não queria acreditar que ela tinha sido batizada, então foi ao banheiro e cuspiu.

Exausto, acabou adormecendo. Algumas horas depois, após acordar, ele teve a surpresa desagradável, ao encontrá-la levando a televisão, além de estar com as chaves do apartamento.

O homem denunciou o caso as autoridades e ficou desolado com o que aconteceu: “eu não sei o que ela colocou no vinho, eu não sei por que eu me expus dessa maneira.”